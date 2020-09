Wanda Nara risponde ad un follower: “Denuncia Codacons? Un’altra delle tante bugie” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Wanda Nara, moglie dell’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, per un motivo o per un altro, è sempre al centro del gossip. Questa volta, però, la notizia sarebbe un po’ più importante e delicata del solito, poiché secondo le ultime indiscrezioni la showgirl argentina avrebbe ricevuto una denuncia da parte del Codacons. La stessa Wanda, rispondendo ad una domanda di un suo follower attraverso una Instagram story, ha smentito tutto, sottolineando come questa sia l’ennesima falsità detta sul suo conto. Wanda Nara – Foto Instagram Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020), moglie dell’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, per un motivo o per un altro, è sempre al centro del gossip. Questa volta, però, la notizia sarebbe un po’ più impore delicata del solito, poiché secondo le ultime indiscrezioni la showgirl argentina avrebbe ricevuto una denuncia da parte del. La stessando ad una domanda di un suoattraverso una Instagram story, ha smentito tutto, sottolineando come questa sia l’ennesima falsità detta sul suo conto.– Foto Instagram

lorellik26 : Dovevano trovare la Wanda Nara di turno per rompere le palle all'#Inter e chi meglio di Ivan zazzaroni? #pistocchi - rattyugh : WANDA NARA CON UN BUZO DE BT21 IAJSKSJSKSJZ - Picchio_10 : Zazzaroni leggerà i risultati/classifica settimanale e romperà le palle all'@Inter. In pratica, sostituirà Wanda Na… - ApolloniaUSA : RT @lillydessi: Wanda Nara in reggiseno sui social - Tgcom24 - zanzarone : A prescindere da quello che accadrà in futuro, di sicuro c'è che perché possa accadere il miracolo di vedere Suarez… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Wanda Nara in canottiera a casa: troppo piccola, il seno sguscia di lato. Se n'è accorta? LiberoQuotidiano.it La figlia di Caniggia si infuria per il paragone con Wanda Nara: "Sono più bella". Il confronto tra le due

"Sono più bella di lei". In questo modo Charlotte Caniggia, figlia dell'ex giocatore di Atalanta, Roma e della nazionale argentina, ha apostrofato un componente della giuria di "Cantando 2020", progra ...

Wanda Nara confida i sacrifici che fa per la famiglia: si occupa lei dei figli (Foto)

Wanda Nara è mamma di cinque figli e si occupa da sola di tutti loro, non ha mai avuto bisogno di una babysitter, come ha raccontato tra le sue Storie Instagram (foto). Sono sacrifici e rinunce che i ...

Wanda Nara: 'Non posso andare al cinema'

La moglie di Icardi rivela che non può andare perchè... Wanda Nara è orgogliosa di occuparsi da sola dei suoi figli e di non avere bisogno di babysitter. La showgirl, che è anche manager del marito Ma ...

"Sono più bella di lei". In questo modo Charlotte Caniggia, figlia dell'ex giocatore di Atalanta, Roma e della nazionale argentina, ha apostrofato un componente della giuria di "Cantando 2020", progra ...Wanda Nara è mamma di cinque figli e si occupa da sola di tutti loro, non ha mai avuto bisogno di una babysitter, come ha raccontato tra le sue Storie Instagram (foto). Sono sacrifici e rinunce che i ...La moglie di Icardi rivela che non può andare perchè... Wanda Nara è orgogliosa di occuparsi da sola dei suoi figli e di non avere bisogno di babysitter. La showgirl, che è anche manager del marito Ma ...