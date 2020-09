Un sondaggio dà Trump in vantaggio su Biden: è la prima volta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Per la prima volta da luglio, ossia da quando è stato avviato il sondaggio settimanale White House Watch condotto da Rasmussen, Donald Trump ha superato Joe Biden nei sondaggi, anche se di un solo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 settembre 2020) Per lada luglio, ossia da quando è stato avviato ilsettimanale White House Watch condotto da Rasmussen, Donaldha superato Joenei sondaggi, anche se di un solo ...

fattoquotidiano : Elezioni Usa 2020, Trump avanti su Biden in un sondaggio per la prima volta da luglio - repubblica : Usa 2020, sondaggio Rasmussen: Trump in vantaggio su Biden - nigno11 : RT @fattoquotidiano: Elezioni Usa 2020, Trump avanti su Biden in un sondaggio per la prima volta da luglio - Toniapatty : RT @fattoquotidiano: Elezioni Usa 2020, Trump avanti su Biden in un sondaggio per la prima volta da luglio - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Elezioni Usa 2020, Trump avanti su Biden in un sondaggio per la prima volta da luglio -