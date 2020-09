Torino, 16enne in Rianimazione chiede pc per partecipare al primo giorno di scuola (Di mercoledì 16 settembre 2020) commenta Ha seguito le lezioni del primo giorno del suo quarto anno dell'Itis 'primo Levi' di Torino attraverso lo schermo di un pc, nel letto dell'ospedale in cui è ricoverato da qualche giorno e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 settembre 2020) commenta Ha seguito le lezioni deldel suo quarto anno dell'Itis 'Levi' diattraverso lo schermo di un pc, nel letto dell'ospedale in cui è ricoverato da qualchee ...

Torino – Ricoverato per polmonite bilaterale, 16enne fa primo giorno di scuola in rianimazione al Mauriziano...

Ha seguito le lezioni del primo giorno del suo quarto anno dell'Itis "Primo Levi" di Torino attraverso lo schermo di un pc, nel letto dell'ospedale in cui è ricoverato da qualche giorno e attaccato al ...

Il ragazzo era stato ricoverato venerdì scorso con difficoltà respiratorie e febbre, poi le sue condizioni sono migliorate e potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni dalla Rianimazione. È risultato ...

