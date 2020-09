Tommaso Zorzi, frecciatina a ex fidanzato Iconize: lui replica “Che bassezza!”, entrerà nella Casa? – VIDEO (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tommaso Zorzi è da poco rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip dopo lo spavento delle passate ore, e probabilmente nelle prossime puntate potrebbe già avere le prime visite. Già ieri, infatti, Marco Ferrero, meglio conosciuto come Iconize, suo ex fidanzato, è intervenuto a Pomeriggio 5 per replicare ad alcune dichiarazioni di Zorzi suo conto... L'articolo Tommaso Zorzi, frecciatina a ex fidanzato Iconize: lui replica “Che bassezza!”, entrerà nella Casa? – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 16 settembre 2020)è da poco rientratodel Grande Fratello Vip dopo lo spavento delle passate ore, e probabilmente nelle prossime puntate potrebbe già avere le prime visite. Già ieri, infatti, Marco Ferrero, meglio conosciuto come, suo ex, è intervenuto a Pomeriggio 5 perre ad alcune dichiarazioni disuo conto... L'articoloa ex: lui“Che bassezza!”, entrerà? –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - davidemaggio : Tommaso Zorzi è (per ora) fuori dalla casa del #GFVIP. - crazylo91591062 : RT @GrandeFratello: Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - apathe_tic : RT @brother_jude: Flavia Vento e Tommaso Zorzi dopo 24h dalla prima puntata #GFVIP -