"Summit del G20 a guida italiana sulla salute", annuncia la Leyen da Bruxelles affrontando molti temi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Di contro alle incantevoli meraviglie delle quali si compone, e dalle quali attinge la vita, dunque il mondo stesso, mostra invece una fragilità a tratti disarmante. Così, attraverso un concetto per ceri versi anche filosofico, stamane Ursula va der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha improntato il suo intervento sulle conseguenze portate dalla grave pandemia di Covid-19, intervenendo a Bruxelles, sullo Stato dell'Unione. "Un virus mille volte più piccolo di un granello di sabbia ha fatto vedere quanto delicata possa essere la nostra vita – ha infatti esordito la presidente – Ha messo a nudo le difficoltà dei nostri servizi sanitari e i limiti di un modello che dà più valore alla ricchezza che al benessere". Nonostante ciò, ha proseguito la Leyen, ...

