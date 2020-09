Stefania Craxi | «Tra Pd e grillini patto scellerato Vitalizi? Sono a garanzia degli elettori»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Su “Il Riformista” l’intervista di Umberto De Giovannangeli a, senatrice dal 2018, già sottosegretario agli Esteri e presidente onorario della Fondazione, dedicata al padre Bettino. La politica milanese ha espresso la sua posizione sul referendum per il taglio dei parlamentari, non tacendo una certa indignazione per la mancanza di trasparenza dei partiti: «Dopo tanti pentimenti e le contraddizioni in corso d’opera vedo ancora molte ambiguità.rimasta basita dal mutare delle posizioni di molti parlamentari, addirittura nei 5Stelle! Mi sembra la classica reazione di chi vuol chiudere la stalla quando i buoigià scappati. E non da oggi». leggi anche —> Referendum costituzionale, cosa cambia se vince ...