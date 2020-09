Stasera parte Temptation Island, tra i concorrenti c’è un giocatore della Virtus Goti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’Goti (Bn) – L’attesa è finita. Questa sera, su canale 5, andrà in onda una nuova edizione di Temptation Island, il reality che mette a dura prova la fedeltà delle coppie. Al timone Alessia Marcuzzi, per sei puntate registrate nella cornice dell’Is Morus Relais in Sardegna. Tra le coppie protagoniste c’è quella composta da Alberto e Speranza, entrambi originari di Brusciano. Lui, però, è un volto noto anche nel Sannio, soprattutto per coloro i quali seguono con interesse il calcio dilettantistico beneventano. Alberto Maritato è infatti un calciatore della Virtus Goti, la formazione di Sant’Agata de’Goti impegnata nel campionato di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’(Bn) – L’attesa è finita. Questa sera, su canale 5, andrà in onda una nuova edizione di, il reality che mette a dura prova la fedeltà delle coppie. Al timone Alessia Marcuzzi, per sei puntate registrate nella cornice dell’Is Morus Relais in Sardegna. Tra le coppie protagoniste c’è quella composta da Alberto e Speranza, entrambi originari di Brusciano. Lui, però, è un volto noto anche nel Sannio, soprattutto per coloro i quali seguono con interesse il calcio dilettantistico beneventano. Alberto Maritato è infatti un calciatore, la formazione di Sant’Agata de’impegnata nel campionato di ...

