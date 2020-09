Simone Perrotta | dalla statua costruita in suo onore ai retroscena sul Mondiale e sul matrimonio del fratello

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 17 settembre 2020) Nato a Ashton-under-Lyne, nella contea inglese di Greater Manchester,vi ha vissuto fino all’età di 5 anni, trasferendosi in seguito a Cerisano, nella provincia di Cosenza. Inizia la carriera con la maglia della Reggina, uscendo da uno dei vivai più floridi d’Italia. Nell’estate del 1998 viene ingaggiatoJuventus. Trova pochissimo spazio e passa al Bari. Vive tre stagioni ottime con la maglia del neopromosso Chievo Verona. Nel 2004 passa alla Roma. in giallorosso vivrà le sue stagioni più belle. In particolare nel campionato 2005-2006 viene schierato da trequartista da Luciano Spalletti. I suoi inserimenti diventano proverbiali e alla fine segna 8 gol, guadagnandosi la chiamata per ildel 2006. Diventa campione del mondo, giocando tutte ...