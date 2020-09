Sampdoria, Bonazzoli: “A Genova l’ambiente ideale. Con la Juve per fare i tre punti” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Federico Bonazzoli ha rilasciato un’intervista ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, queste le parole del giovane attaccante della Sampdoria: “Nella mia carriera ho sempre dato il massimo sia nell’impegno che nella professionalità, ma a Genova ho trovato il mio ambiente – ha affermato la punta -. Questo, per ora, è forse il momento migliore della mia carriera, posso solo ringraziare il presidente Ferrero, la società, i compagni e lo staff tecnico”. Qualche parola anche sul suo compagno di reparto e capitano Fabio Quagliarella e sull’esordio in campionato contro la Juventus: “Quello che sto facendo è anche merito dei suoi insegnamenti, è come un padre calcistico per me. Con la Juve partiamo alla pari, la ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Federicoha rilasciato un’intervista ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, queste le parole del giovane attaccante della: “Nella mia carriera ho sempre dato il massimo sia nell’impegno che nella professionalità, ma aho trovato il mio ambiente – ha affermato la punta -. Questo, per ora, è forse il momento migliore della mia carriera, posso solo ringraziare il presidente Ferrero, la società, i compagni e lo staff tecnico”. Qualche parola anche sul suo compagno di reparto e capitano Fabio Quagliarella e sull’esordio in campionato contro lantus: “Quello che sto facendo è anche merito dei suoi insegnamenti, è come un padre calcistico per me. Con lapartiamo alla pari, la ...

