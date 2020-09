Salvini da Floris fa il pieno di ascolti e scatena la bufera social (Di mercoledì 16 settembre 2020) bufera social e pieno di ascolti per "DiMartedì", la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris che ieri sera aveva come ospiti la giornalista Concita De Gregorio e l'ex magistrato Gianrico Carofiglio che hanno attaccato il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento esterno. "Avete seguito su La7?!? Serve una bella pazienza, non trovate?", scrive lo stesso Salvini sul suo profilo twitter. E poco dopo, su un tweet del profilo della Lega, si legge: "Avete seguito su La7? Ringraziamo di cuore Concita e Carofiglio per aver fatto aumentare di un punto il consenso della Lega". Dello stesso tenore il tweet del deputato della Lega, Flavio Gastaldi: "Ma l'obiettivo di Floris di questa sera è farci guadagnare il 2% in 20 ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 16 settembre 2020)diper "DiMartedì", la trasmissione di La7 condotta da Giovanniche ieri sera aveva come ospiti la giornalista Concita De Gregorio e l'ex magistrato Gianrico Carofiglio che hanno attaccato il leader della Lega, Matteo, in collegamento esterno. "Avete seguito su La7?!? Serve una bella pazienza, non trovate?", scrive lo stessosul suo profilo twitter. E poco dopo, su un tweet del profilo della Lega, si legge: "Avete seguito su La7? Ringraziamo di cuore Concita e Carofiglio per aver fatto aumentare di un punto il consenso della Lega". Dello stesso tenore il tweet del deputato della Lega, Flavio Gastaldi: "Ma l'obiettivo didi questa sera è farci guadagnare il 2% in 20 ...

