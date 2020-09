Referendum, Romaniello (M5s) a TPI: “Con la vittoria del Sì fermeremo il clientelismo dei partiti” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Cosa ha portato i partiti a voler conservare un numero così alto di parlamentari? Noi lo sappiamo: come dice bene Marco Travaglio, avere molte clientele da servire richiede più posti da offrire. È così. Partiti che erano costituiti da molte correnti avevano troppe anime da garantire. Questa modifica spezza alcune catene che non possiamo ignorare. Il Referendum sul taglio dei parlamentari è un’occasione per cambiare il Paese e archiviare definitivamente stagioni politiche da dimenticare”. Così a TPI il deputato del Movimento 5 Stelle Cristian Romaniello. Classe ’88, laureato in psicologia, Romaniello è una figura di riferimento del gruppo pentastellato alla Camera. Leggendo i sondaggi, la vittoria del Sì sembra abbastanza scontata. È ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Cosa ha portato i partiti a voler conservare un numero così alto di parlamentari? Noi lo sappiamo: come dice bene Marco Travaglio, avere molte clientele da servire richiede più posti da offrire. È così. Partiti che erano costituiti da molte correnti avevano troppe anime da garantire. Questa modifica spezza alcune catene che non possiamo ignorare. Ilsul taglio dei parlamentari è un’occasione per cambiare il Paese e archiviare definitivamente stagioni politiche da dimenticare”. Così a TPI il deputato del Movimento 5 Stelle Cristian. Classe ’88, laureato in psicologia,è una figura di riferimento del gruppo pentastellato alla Camera. Leggendo i sondaggi, ladel Sì sembra abbastanza scontata. È ...

