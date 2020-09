PS5 | Data di uscita | prezzi e Giochi presentati allo Showcase

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Lodi Sony si è appena concluso, evento nel quale sono stati annunciati il costo e ladidella PS5. PS5 sarà disponibile in Europa a partire dal 19 Novembre 2020, giorni dopo il lancio in USA, Giappone, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud, fissato invece per il 12 Novembre. La versione base ha un costo di 499,99 euro mentre la Digital Edition, che vi ricordo è priva di lettore Blu Ray Ultra HD viene venduta a 399,99 euro. Tutte le novitàdi Sony per PS5 Sony annuncia un Playstation Plus rinnovato, il quale permette fin dal day one su PS5, di accedere acome Uncharted 4, God of War, The Last of Us Remastered, The Last Guardian, Persona 5, Resident Evil 7, Bloodborne, Fut ...