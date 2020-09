Pirlo vuole Dzeko. Lo ha scritto anche nella tesi da allenatore (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tutto ruota intorno al pallone. Andrea Pirlo ha chiarito il concetto già nella prima conferenza stampa da allenatore della Juventus, sviluppandolo nella discussione che gli ha consegnato l'abilitazione da allenatore Uefa Pro. Se l'amichevole col Novara non ha soddisfatto del tutto la curiosità di tifosi e addetti ai lavori, la tesi intitolata «Il mio calcio» diventa una sorta di manifesto delle idee che il tecnico ha intenzione di mettere in pratica a partire da domenica sera all'Allianz Stadium contro la Sampdoria, per inseguire il decimo scudetto bianconero di fila. «Vogliamo e dobbiamo tenerlo il più possibile finché attacchiamo e dobbiamo avere una ferocia agonistica forte per andarlo a recuperare subito una volta perso». In attesa ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tutto ruota intorno al pallone. Andreaha chiarito il concetto giàprima conferenza stampa dadella Juventus, sviluppandolodiscussione che gli ha consegnato l'abilitazione daUefa Pro. Se l'amichevole col Novara non ha soddisfatto del tutto la curiosità di tifosi e addetti ai lavori, laintitolata «Il mio calcio» diventa una sorta di manifesto delle idee che il tecnico ha intenzione di mettere in pratica a partire da domenica sera all'Allianz Stadium contro la Sampdoria, per inseguire il decimo scudetto bianconero di fila. «Vogliamo e dobbiamo tenerlo il più possibile finché attacchiamo e dobbiamo avere una ferocia agonistica forte per andarlo a recuperare subito una volta perso». In attesa ...

