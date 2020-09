Pamela, Oseghale in aula per il processo d’appello insiste a discolparsi: l’ho fatta a pezzi, ma non l’ho uccisa (Di mercoledì 16 settembre 2020) Pamela, Oseghale in aula ad Ancona per il processo d’appello, insiste a discolparsi e a dichiararsi innocente. «L’ho fatta a pezzi, ma non l’ho uccisa». Come se tra le due cose ci fosse una qualche differenza. E l’assassino condannato in primo grado torna a ripetere stancamente: «Voglio pagare per quello che ho fatto, ma non l’ho uccisa». Un mantra, quello che Innocent Oseghale continua a ripetere ossessivamente ai suoi legali: gli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi. Si professa innocente. Responsabile solo del vilipendio e del deturpamento di cadavere. Ma, insiste l’imputato e sostiene la sua difesa, la morte di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020)inad Ancona per ild’appello,e a dichiararsi innocente. «L’ho, ma non l’ho». Come se tra le due cose ci fosse una qualche differenza. E l’assassino condannato in primo grado torna a ripetere stancamente: «Voglio pagare per quello che ho fatto, ma non l’ho». Un mantra, quello che Innocentcontinua a ripetere ossessivamente ai suoi legali: gli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi. Si professa innocente. Responsabile solo del vilipendio e del deturpamento di cadavere. Ma,l’imputato e sostiene la sua difesa, la morte di ...

L'aveva promesso a sua madre, a se stessa, alla memoria della figlia uccisa. E ci è riuscita. Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, ha conseguito il 9 settembre il diploma professionale in S ...

Ha conseguito quel diploma professionale che la figlia era a un passo dal raggiungere. A ottobre nuova udienza del processo d'appello ...

Ancona, 16 settembre 2020 - Iniziato il processo in Corte d'Assise d'Appello per Innocent Oseghale (video), condannato all'ergastolo in primo grado per aver violentato, ucciso e fatto a pezzi la 18enn ...

