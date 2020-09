Maltempo | allerta meteo | in arrivo piogge al sud

(Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 16 SET - Una perturbazione in transito sul mar Ionio porterà nelle prossime ore un'ondata disulle regioni meridionali, con, temporali e venti forti. Sulla base delle ...

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Una perturbazione in transito sul mar Ionio porterà nelle prossime ore un'ondata di maltempo sulle regioni meridionali, con piogge, temporali e venti forti. Sulla base delle pr ...“Un intenso ciclone mediterraneo, in transito sul mar Ionio, darà luogo, nelle prossime ore, a un deciso peggioramento sulle Regioni più meridionali, specie su Sicilia orientale e Calabria, con tempor ...Un intenso ciclone mediterraneo, in transito sul mar Ionio, darà luogo a un deciso peggioramento sulle regioni meridionali, specie su Sicilia orientale e Calabria, con temporali e venti forti fino al ...