Lega Pro, l'esito dei sorteggi: i calendari di Juve Stabia e Turris (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPrende forma la Lega Pro con la compilazione dei calendari dei tre gironi per la stagione 2020/2021. Particolare attenzione per il girone C che comprende, fra le altre squadre, Juve Stabia e Turris. I corallini cominciano col botto: derby campano al debutto in casa dell'Avellino il 27 settembre prossimo. Nello stesso giorno le vespe ospitano il Monopoli. Le due squadre napoletane si incontreranno il 15 novembre (Turris-Juve Stabia) e 14 marzo 2021 (Juve Stabia-Turris). Di seguito i calendari completi delle due squadre.

