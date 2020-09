Ivanovic | troppa voglia di Premier League | “Mi mancava il calcio inglese Al West Bromwich un nuovo inizio”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Branislavtorna in. Il difensore serbo è stato annunciato ufficialmente nelle scorse ore dalAlbion che si è assicurato un centrale di assoluta esperienza e grande affidabilità. Dopo tre anni in Russia, in forza allo Zenit San Pietroburgo, l'ex Chelsea fa ritorno in terrae ammette che non vedeva l'ora di riassaporare l'aria "british".: "Volevo tornare da tempo"caption id="attachment 1022369" align="alignnone" width="680"twitter)/captionAttraverso i canali ufficiali delha raccontato la suadi mettersi in gioco di ...