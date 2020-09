Incredibili indizi di vita su Venere Trovate tracce di gas in atmosfera

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La presenza di fosfina nell’digenera parecchi interrogativi. Questo gas si genera con l’attività biologica e almeno sulla Terra significa, poiché deriva dal metabolismo di microrganismi. La presenza dellasuera sempre esclusa, in quanto è considerato un pianeta inospitale. Tra gli scienziati c’è molta cautela e non si vuole saltare a conclusioni affrettate. Al momento però non ci sono altre spiegazioni che possano motivare la presenza della fosfina, anche se servirà tempo per capire se il gas sia davvero biologico.è il pianeta più vicino e più simile al nostro, come dimensioni. Ma la sua superficie è un inferno, per l’effetto serra. Le ...