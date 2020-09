Incendio al porto di Ancona, le immagini dei capannoni bruciati: i vigili del fuoco domano le fiamme (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le fiamme divampate all’interno di alcuni capannoni al porto di Ancona sono state domante, nel corso della mattina, dai vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono stati né morti né feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ledivampate all’interno di alcunialdisono state domante, nel corso della mattina, daidel. Fortunatamente non ci sono stati né morti né feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

emergenzavvf : ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristic… - emergenzavvf : ?? #Ancona, circoscritte dai #vigilidelfuoco le fiamme nel porto, interessati diversi capannoni per una superficie d… - SkyTG24 : Un vasto incendio è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di #Ancona. Il Comune… - bbeghella : RT @ComuneAncona: Attenzione! Dopo il vasto incendio di stanotte all'ex Tubimar al porto, CHIUSI in via precauzionale tutte le scuole di og… - giornalevela : Un terribile risveglio per la città di Ancona e per la giovane armatrice e velista Claudia Rossi -