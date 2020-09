Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci dà forfait? Lei rompe il silenzio, mistero svelato (Di mercoledì 16 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci entrerà nella casa più spiata d’Italia. A confermarlo la stessa showgirl attraverso un video pubblicato su Instagram. Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip È indubbiamente tra le concorrenti più attese della quinta edizione del Grande Fratello Vip. In molti attendevano il suo ingresso già in occasione della prima puntata andata in onda lunedì … L'articolo Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci dà forfait? Lei rompe il silenzio, mistero svelato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020)entrerà nella casa più spiata d’Italia. A confermarlo la stessa showgirl attraverso un video pubblicato su Instagram.alVip È indubbiamente tra le concorrenti più attese della quinta edizione delVip. In molti attendevano il suo ingresso già in occasione della prima puntata andata in onda lunedì … L'articolodà? Leiilproviene da www.meteoweek.com.

