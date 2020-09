Fedele: “Napoli da 5°o 6°posto. Giuntoli acquisti inutili. Settore giovanile abbandonato” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fedele certo che questo Napoli è da 5°o 6° posto ritenendo la Juve e l'Inter già avanti. A Giuntoli critica i tanti acquisti che si sono rivelati inutili... L'articolo Fedele: “Napoli da 5°o 6°posto. Giuntoli acquisti inutili. Settore giovanile abbandonato” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 16 settembre 2020)certo che questo Napoli è da 5°o 6° posto ritenendo la Juve e l'Inter già avanti. Acritica i tantiche si sono rivelati... L'articolo: “Napoli da 5°o 6°posto.abbandonato” proviene da ForzAzzurri.net.

cifra73 : In poche righe tutta la sua incompetenza...senza tutto il casino del girone d'andata finivamo dietro solo al Sistema - enbusy : Onestamente con questo Napoli si complica anche il ruolo di Fedele,ovvero super critico provocatore,5 e 6 posto è g… - antofns : RT @GhostJR__: Ero sinceramente preoccupato per il #Napoli, quest'anno stiamo affrontando secondo me una stagione che è un gigantesco punto… - tuttonapoli : Fedele fa la griglia Scudetto: 'Napoli tra il 5° e il 6° posto' - OCardinal17 : RT @GhostJR__: Ero sinceramente preoccupato per il #Napoli, quest'anno stiamo affrontando secondo me una stagione che è un gigantesco punto… -

