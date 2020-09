Fausto Leali difende Mussolini al GF Vip 5, la reazione di Barbara D’Urso: tensione tra Ciacci e D’Anelli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso si è ampiamente parlato del Grande Fratello Vip 5, parlando sia delle scioccanti frasi pronunciate da Fausto Leali su Mussolini e Hitler che su uno scoop di Biagio D’Anelli su Giovanni Ciacci che ha fatti infuriare quest’ultimo. Fausto Leali difende Benito Mussolini al GF Vip 5, Barbara D’Urso: “Ma come ti viene in mente?” Com’era ovvio e inevitabile le scioccanti frasi che Fausto Leali ha pronunciato al Grande Fratello Vip 5 su Mussolini e Hitler sono finite al centro di aspre polemiche, tanto che il cantante è a rischio squalifica, e anche ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 diD’Urso si è ampiamente parlato del Grande Fratello Vip 5, parlando sia delle scioccanti frasi pronunciate dasue Hitler che su uno scoop di Biagio D’Anelli su Giovanniche ha fatti infuriare quest’ultimo.Benitoal GF Vip 5,D’Urso: “Ma come ti viene in mente?” Com’era ovvio e inevitabile le scioccanti frasi cheha pronunciato al Grande Fratello Vip 5 sue Hitler sono finite al centro di aspre polemiche, tanto che il cantante è a rischio squalifica, e anche ...

trash_italiano : Secondo gli utenti, poco fa Fausto Leali avrebbe detto: 'se fai nove cose buone e una cattiva verrai ricordato per… - Corriere : E Leali elogia Mussolini: «Ha fatto cose buone, come le pensioni». Polemiche per le frasi del cantante - saverioraimondo : Questo #GFVIP è truccato e lo vince Fausto Leali! - achene_paolo : RT @francescatotolo: La libertà di pensiero in Italia spiegata bene: se #FaustoLeali avessi inneggiato a Tito, sarebbe diventato un eroe na… - OverlookHotel71 : RT @andr900: Su #mussolini Fausto Leali ha detto una verità storica: Hitler ammirava il Duce. C'è di più, molti sostengono che il Führer… -