Donkey Kong Country 2 in arrivo su Nintendo Switch Online (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nintendo ha annunciato il prossimo ciclo di giochi da aggiungere alla sempre crescente libreria retrò Nintendo Switch Online. Il titolo di punta è sicuramente Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest, il sequel del 1995 dell’originale Donkey Kong Country che è stato aggiunto a Nintendo Switch Online nel mese di luglio. Sarò sincero con voi e ammetto di non essere un fan di Donkey Kong Country. Ma sono un fan di Picross, quindi sono entusiasta della prossima aggiunta: Mario’s Super Picross, un gioco SNES del 1995 che ha vista una seconda rinascita con ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020)ha annunciato il prossimo ciclo di giochi da aggiungere alla sempre crescente libreria retrò. Il titolo di punta è sicuramente2: Diddy’sQuest, il sequel del 1995 dell’originaleche è stato aggiunto anel mese di luglio. Sarò sincero con voi e ammetto di non essere un fan di. Ma sono un fan di Picross, quindi sono entusiasta della prossima aggiunta: Mario’s Super Picross, un gioco SNES del 1995 che ha vista una seconda rinascita con ...

