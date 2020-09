Depressione post Covid: donna si lancia dal quarto piano e muore (Di mercoledì 16 settembre 2020) La forte Depressione post pandemia da Coronavirus sarebbe all’origine del suicidio di una donna che si è gettata dal quarto piano di un palazzo Le conseguenze della pandemia di Coronavirus possono interessare non soltanto la salute fisica ma anche quella psicologica e mentale. Proprio come accaduto a Napoli dove una donna si è gettata dal … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 16 settembre 2020) La fortepandemia da Coronavirus sarebbe all’origine del suicidio di unache si è gettata daldi un palazzo Le conseguenze della pandemia di Coronavirus possono interessare non soltanto la salute fisica ma anche quella psicologica e mentale. Proprio come accaduto a Napoli dove unasi è gettata dal … L'articolo NewNotizie.it.

