Come pulire e disinfettare i panni che usiamo in cucina. Il metodo più efficace (Di mercoledì 16 settembre 2020) In questi strani mesi, caratterizzati dalla paura di contrarre il Covid-19, abbiamo preso maggiore consapevolezza del bisogno di seguire delle regole igieniche generali ben precise. Queste regole non vanno rispettate solamente fuori casa, ma anche nel nostro nido familiare. La cucina è uno dei luoghi da attenzionare maggiormente in quanto, trascurando anche un solo piccolo particolare, Come ad esempio non pulire spesso e in modo corretto, i panni e gli stracci, si può incappare ad una proliferazione di batteri e germi, che possono arrivare a provocare problemi di salute Come le intossiazioni alimentari. Degli altri oggetti a cui prestare particolare attenzione sono i mestoli, Come ad esempio quelli in legno, in quanto più propensi alla proliferazione di germi e ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 16 settembre 2020) In questi strani mesi, caratterizzati dalla paura di contrarre il Covid-19, abbiamo preso maggiore consapevolezza del bisogno di seguire delle regole igieniche generali ben precise. Queste regole non vanno rispettate solamente fuori casa, ma anche nel nostro nido familiare. Laè uno dei luoghi da attenzionare maggiormente in quanto, trascurando anche un solo piccolo particolare,ad esempio nonspesso e in modo corretto, ie gli stracci, si può incappare ad una proliferazione di batteri e germi, che possono arrivare a provocare problemi di salutele intossiazioni alimentari. Degli altri oggetti a cui prestare particolare attenzione sono i mestoli,ad esempio quelli in legno, in quanto più propensi alla proliferazione di germi e ...

m_martinenghi : #RT @bepuppy: Lettiera per conigli, quale scegliere e come pulire la lettiera del coniglio - - Tweet_for_News : @AnnaMar74773335 Ma quale terrorismo....vabbe guardi lasciamo stare, lei e l'esempio perfetto dell'elettorato del M… - bepuppy : Lettiera per conigli, quale scegliere e come pulire la lettiera del coniglio - - andrea_pecchia : Gli altri: sei da solo? Ma come fai per cucinare, per lavare e pulire? Io: con le mani. #16settembre - PagineGialle : ???? #Casa e #Faidate ???? I #pavimentiesterni sono sempre difficili da pulire, specialmente se porosi. Vuoi… -