'C'è tempo per…' fa flop e chiude prima del previsto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un brutto colpo da elaborare per Anna Falchi e il suo collega Beppe Convertini. "C'è tempo per…", programma condotto dai due celebri personaggi televisivi, chiude anzitempo a causa dei bassi ascolti. Per la precisione, il programma mattutino di Rai 1 ci saluterà con un anticipo di una settimana. "C'è tempo per…": la decisione dei dirigenti Rai "C'è tempo per…" è stata una delle novità televisive dell'estate di quest'anno. Lo show era partito lo scorso giugno, per poi essere allungato fino al 25 settembre a causa di alcuni ritardi per la partenza del nuovo show di Antonella Clerici. Ora i dirigenti Rai hanno deciso di fare, tuttavia, un passo indietro, visti gli ascolti ...

