Banche | per BPPB arrivano le soluzioni digitali di CBI Globe

ROMA (ITALPRESS) – Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB) ha scelto CBI Globe, la soluzione innovativa internazionale sviluppata da CBI, il think tank di innovazione per l'industria finanziaria nel mercato dei pagamenti promosso dall'Abi, per rafforzare il percorso intrapreso da tempo verso la banca digitale, entrando così a far parte di un ecosistema di open finance dinamico. La collaborazione tra BPPB e CBI consente alla banca di essere tra le prime a poter offrire alla propria clientela molti servizi, finanziari e non, su un'unica piattaforma, integrando via API (Application Program Interface) il 100% dei conti correnti online e offrire servizi digitali evoluti, attraverso una visione ordinata e completa di tutte le proprie finanze, per tenere sotto controllo saldi, spese e movimenti, effettuare ...

ROMA (ITALPRESS) – Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB) ha scelto CBI Globe, la soluzione innovativa internazionale sviluppata da CBI, il think tank di innovazione per l’industria finanziaria ...

Superbonus 110%, da Reale Group sostegno a famiglie e imprese

TORINO (ITALPRESS) - Reale Group fa il suo ingresso nel sistema Superbonus 110%, proponendo una rete di prodotti e servizi a sostegno delle famiglie, dei professionisti e delle imprese italiane. Grazi ...

Visco: rischio aumento sofferenze, banche rafforzino patrimonio

Roma, 16 set. (askanews) - I crediti deteriorati delle banche rischiano di aumentare per la crisi del coronavirus e gli istituti di credito devono quindi provvedere a rafforzare il patrimonio. Lo ha s ...

