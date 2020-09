12enne segregato in una stanza per anni fino alla morte | “Pesava solo 20 chili”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Picchiato e lasciato per giorni senza cibo chiuso in unavuota dai genitori. Unè morto per malnutrizione e percosse Ha trascorsoin unafinchè il suo corpo non ha più resistito ed è morto. La triste sorte di un ragazzino che non ha mai conosciuto l’amore incondizionato di una … L'articoloin unaper: “Pesava20 chili” NewNotizie.it.

ivansbordone : RT @sararossonera: Sono allucinata. - sararossonera : Sono allucinata. -

Ultime Notizie dalla rete : 12enne segregato

Il Fatto Quotidiano

Il corpo, segregato dai genitori per anni, è stato trovato dalla polizia in condizioni igieniche pessime. E’ successo in Pennsylvania: un vicino di casa aveva ascoltato il padre fare riferimento alla ...La polizia ha trovato il corpo di Maxwell, 12enne morto in Pennsylvania, dopo una segnalazione da parte di un vicino di casa. Il 12enne Maxwell Schollenberger è morto dopo essere stato segregato per a ...Il 12enne Maxwell Schollenberger è morto dopo essere stato segregato per anni in una stanza di casa. L’episodio è accaduto ad Annaville, nello stato della Pennsylvania (USA). Il cadavere del ragazzino ...