UFFICIALE Benevento | arriva Dabo a titolo definitivo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 settembre 2020) Ilha annunciato attraverso il proprio sitoche Bryanè un nuovo giocatore giallorosso Bryanè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il calciatoredalla Fiorentina ae ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Ecco il comunicatodel club campano: «IlCalcio comunica di aver siglato l’accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryanfino al 30 giugno 2022. Il contratto biennale prevede il rinnovo automatico per il terzo anno in caso di salvezza» Leggi su Calcionews24.com