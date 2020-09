Ucciso a Como il prete degli ultimi, "un martire non capito" (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Un prete di 51 anni è stato accoltellato e Ucciso questa mattina in piazza San Rocco, a Como. Si tratta di Don Roberto Malgesini, molto conosciuto per il suo impegno verso gli ultimi, un "vero prete di strada". L'aggressione è avvenuta poco dopo le 7. Il sacerdote è stato trovato a terra, con ferite di arma da taglio, nella strada accanto alla chiesa. Poco distante gli uomini della scientifica hanno ritrovato un coltello sporco di sangue. L'autore del delitto, un ciitadino tunisino in Italia dal 1993, si è costituito alla polizia, ma il movente del gesto è ancora sconosciuto. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di ... Leggi su agi (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Undi 51 anni è stato accoltellato equesta mattina in piazza San Rocco, a. Si tratta di Don Roberto Malgesini, molto conosciuto per il suo impegno verso gli, un "verodi strada". L'aggressione è avvenuta poco dopo le 7. Il sacerdote è stato trovato a terra, con ferite di arma da taglio, nella strada accanto alla chiesa. Poco distante gli uomini della scientifica hanno ritrovato un coltello sporco di sangue. L'autore del delitto, un ciitadino tunisino in Italia dal 1993, si è costituito alla polizia, ma il movente del gesto è ancora sconosciuto. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di ...

matteosalvinimi : Una preghiera per Don Roberto, ucciso stamattina a Como da un immigrato clandestino. Un pensiero per tutti gli Ital… - LegaSalvini : ORRORE A COMO. IL “PRETE DEGLI ULTIMI” BARBARAMENTE UCCISO L’autore del delitto si è costituito ai carabinieri: sa… - ladyonorato : Un sacerdote dedito all’aiuto degli ultimi, ucciso a coltellate da un immigrato irregolare tunisino mai espulso. E… - rosaria_dig : RT @sruotolo1: #DonRobertoMalgesini era un prete di strada. Da sempre schierato con gli ultimi. È stato ucciso nella sua #Como da un “ulti… - Brunoscorpion70 : RT @nelloscavo: Un maghrebino irregolare in Italia da oltre 30anni uccide un prete. @LegaSalvini dice che è colpa dell'accoglienza (cioè co… -