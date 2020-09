Ternana | dopo Falletti si cercano calciatori per difesa e centrocampo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 settembre 2020) Laha ufficializzato poche ore fa il ritorno di Cesaralla corte di Cristiano Lucarelli, ma il mercato delle fere non finisce qua. La società sta cercando di rendere molto competitiva la squadra acquistando un calciatore per reparto, concentrandosi principalmente sui settori da rinforzare come. Si va da nomi più noti a giovani promesse: vediamo chi sono gli obiettivi rossoverdi. L’ufficialità diE’ con un comunicato ufficiale di ieri che laha reso noto l’acquisto (prestito con obbligo di riscatto) di Cesar. Per il giocatore è un ritorno a Terni. “LaCalcio comunica di aver acquisito dal Bologna F.C. le prestazioni ...