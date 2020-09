Stadi riaperti in Germania | calciatore sale sugli spalti e aggredisce un tifoso Video

(Di martedì 15 settembre 2020) Berlino, 15 set – Inhanno (parzialmente) riaperto gli. Ma questo, a quanto pare, non ha fatto troppo piacere a Toni Leistner. Difensore 30enne dell’Amburgo, ieri Leistner si è reso protagonista di un siparietto niente male. Al termine della partita contro la Dinamo Dresda, infatti, ilha letteralmente perso la testa: ha scavalcato la balaustra della tribuna e si è diretto minaccioso verso undella squadra avversaria. A quel punto lo ha afferrato per il collo e lo ha spintonato facendolo cadere per terra. Solo l’intervento degli steward e di altri tifosi ha impedito che lo scontro degenerasse. Una cocente sconfitta Il fatto è avvenuto a Dresda, dove la squadra di casa si è impostaospiti per 4-1. Una brutta ...

kikermcf1 : RT @IlPrimatoN: Rivolta contro il calcio moderno - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Rivolta contro il calcio moderno - Max79863712 : RT @IlPrimatoN: Rivolta contro il calcio moderno - KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: Rivolta contro il calcio moderno - ricatti88 : RT @IlPrimatoN: Rivolta contro il calcio moderno -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi riaperti

Il Primato Nazionale

L’intenzione è quella di temporeggiare almeno un mese per poter riaprire gli stadi al pubblico e poter avere i tifosi a sostenere le proprie squadre.Parlare di date per la riapertura al pubblico degli stadi sarebbe sbagliato ... Il mio obiettivo non è solo riaprire gli impianti nel calcio, ma anche tutte le altre strutture dello sport”.La candidata a sindaco Barbara Paci commenta l’inizio dei lavori per la demolizione della gradinata scoperta dello stadio in seguito alla delibera di giunta del 27 luglio 2020. “E’ un vero e proprio s ...