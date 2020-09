Sparite le infezioni tra i bambini | dall' otite alla bronchite crollano le malattie

(Di martedì 15 settembre 2020) Le misure di distanziamento prese in tutto il mondo per la pandemia distanno avendo effetto anche su altre patologie infettive, soprattutto respiratorie. Lo affermano diversi studi, l'ultimo dei quali ...

Ultime Notizie dalla rete : Sparite infezioni

Il Messaggero

Secondo uno studio della Harvard Medical School, le misure anti-Covid hanno fatto quasi sparire anche infezioni diverse dal Covid, influenza compresa ROMA — Le misure di sicurezza anti-Covid, a partir ...Le misure di distanziamento prese in tutto il mondo per la pandemia di Covid stanno avendo effetto anche su altre patologie infettive, soprattutto respiratorie. Lo affermano diversi studi, l'ultimo de ...Era, in fondo, prevedibile. Con le misure di distanziamento sociale si hanno effetti benefici anche per contrastare la trasmissione di altre malattie infettive oltre al Covid, anche nei bambini. Lo so ...