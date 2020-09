Seconda ondata Covid in Francia | 7 852 i nuovi casi positivi e 37 morti in un giorno

TommyBrain : VociEstero:Haaretz - Contrastare la seconda ondata con i fatti, non con le idee sbagliate' rel='alternate' type='… - IacobellisT : VociEstero:Haaretz - Contrastare la seconda ondata con i fatti, non con le idee sbagliate' rel='alternate' type='… - Giulia_Giunta : RT @affari_politici: Ecco Bill Gates: 'La seconda ondata del virus 'catturerà l'attenzione di tutti'. Da notare i momenti di grande simpati… - tbznyunyu : OVVIAMENTE L'HO FATTP ERA ARRIVATA UNA SECONDA ONDATA... sia mai poi ci votano agli shows - IariTwitt : ?? Martina Brunelli? ???? Il pericolo di una seconda ondata di contagi da #coronavirus, la #vittoria del fronte… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda ondata

Adnkronos

Alla luce del nuovo aggiornamento della lista di Paesi in base al tasso nazionale di incidenza del virus, dal 19 settembre 2020 la Finlandia reintrodurrà misure restrittive anche nei confronti dell’It ...La priorità dell'Europa in piena pandemia da coronavirus è quella di finanziare i rom. A spendersi in questa denuncia è Silvia Sardone, europarlamentare della Lega che, in una nota, spiega la nuova pr ...La pandemia da coronavirus continua a viaggiare a ritmi incredibili. Ormai nel mondo si sta per superare la soglia dei 30 milioni di casi. Una cifra che solo qualche mese fa avremmo giudicato fantasci ...