Scuola, ministro Speranza: riapertura è stata vera fine del lockdown (Di martedì 15 settembre 2020) 'Voglio esprimere un sentimento di gioia. Il primo giorno è stato un giorno di entusiasmo. La riapertura delle scuole è stata la vera fine del lockdown, uno dei giorni più belli'. Così il ministro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) 'Voglio esprimere un sentimento di gioia. Il primo giorno è stato un giorno di entusiasmo. Ladelle scuole èladel, uno dei giorni più belli'. Così il...

matteosalvinimi : #Salvini: Il ministro Azzolina diceva che tutti i bambini avrebbero trovato le mascherine sui banchi di scuola, ad… - matteosalvinimi : #Salvini: Battaglia politica su Scuola? No, non è battaglia politica, è una battaglia di civiltà. Presenteremo mozi… - matteosalvinimi : La politica è fatta di ascolto, quello che il governo e il geniale ministro Azzolina per mesi non hanno dato al mon… - Presidente1965 : Un politico serio, invece di usare un video, tra l’altro del 2017, per attaccare un ministro, doveva chiedersi dov’… - antigone2004 : @raffaellapaita @matteorenzi Il suo capo e' stato il promotore della faamigerata legge 107, detta, con beffarda, cr… -