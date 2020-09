Rousseau celebra l’International Day of Democracy

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 15 settembre 2020) Nel 2007 l’Organizzazione delle Nazioni Unite stabilì che il 15 settembre di ogni anno la comunità internazionale avrebbeto la democrazia, valorizzandone e concretizzandone i principi fondanti. Negli ultimi anni il mondo intero sta osservando un progressivo e costante disinnamoramento da parte dei cittadini nei confronti della democrazia. Basti pensare che negli Stati Uniti tra il 1988 e il 2016, in media, solo il 53,5% degli aventi diritto al voto si sono presentati alle urne per eleggere il proprio presidente. In Europa, allo stesso modo, poco più della metà degli elettori europei, il 51.91% tra il 1979 e il 2019, ha espresso il proprio voto per eleggere i propri rappresentanti. In Italia negli ultimi vent’anni l’affluenza alle elezioni politiche è stata pari, in media, all’82,05% con un trend negativo ...