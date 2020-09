Roma, non si fermano i controlli della Polizia di Stato: ecco tutte le operazioni (Di martedì 15 settembre 2020) Quattro distinte operazioni della Polizia di Stato, condotte dagli investigatori del commissariato Viminale, diretto da Fabio Abis, hanno permesso di assicurare alla giustizia sei malfattori, responsabili di reati di natura predatoria. A seguito di indagini è Stato individuato e deferito all’autorità Giudiziaria un cittadino marocchino di 25 anni, H. A., il quale la scorsa notte, in via Marsala, aveva rapinato e picchiato un transessuale colombiano, asportandogli la borsa contenente denaro contante. Nei giorni successivi gli agenti hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto di un giovane tunisino 21enne, D. O., il quale la sera precedente si era reso responsabile di una rapina in pregiudizio di una giovane passante e, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) Quattro distintedi, condotte dagli investigatori del commissariato Viminale, diretto da Fabio Abis, hanno permesso di assicurare alla giustizia sei malfattori, responsabili di reati di natura predatoria. A seguito di indagini èindividuato e deferito all’autorità Giudiziaria un cittadino marocchino di 25 anni, H. A., il quale la scorsa notte, in via Marsala, aveva rapinato e picchiato un transessuale colombiano, asportandogli la borsa contenente denaro contante. Nei giorni successivi gli agenti hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto di un giovane tunisino 21enne, D. O., il quale la sera precedente si era reso responsabile di una rapina in pregiudizio di una giovane passante e, ...

ROMA - Sbarcare in Cina con i prodotti agroalimentari italiani ... ottenuto da Alibaba.com il riconoscimento per poter operare sulla piattaforma. Un vantaggio non da poco. Certo, il servizio ha un ...

Mal d'auto? Puoi allenare il cervello per guarire

ROMA - Hai il mal di auto? Allena il cervello e puoi guarire. Con degli esercizi appositi, visuospaziali, il cervello può essere allenato per ridurre la cinetosi, il cosiddetto mal di viaggio legato a ...

Recovery fund, Europol avverte: "Fondi UE già nel mirino della mafie"

I soldi del Recovery fund ancora non ci sono, ma le mafie ci hanno messo già gli occhi sopra. A lanciare l’allarme, oggi da Roma, è il direttore di Europol che parla di un "incremento delle ...

