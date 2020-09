Referendum: un “No” in nome della buona politica (Di martedì 15 settembre 2020) Con piacere pubblichiamo questo articolo di Federico Musso, giovane studioso membro del comitato “3 Motivi per il No” attivo nella campagna per il Referendum costituzionale del prossimo 20 e 21 settembre. Dopo “NOstra”, dunque, presentiamo un altro gruppo impegnato per opporre alla riforma che taglia il numero dei parlamentari un appello a riscoprire il vero valore della politica. A pochi giorni dal Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari il risultato appare contendibile. (...) - Attualità / politica, Referendum, , Referendum costituzionale, Riduzione parlamentari, taglio dei parlamentari Leggi su feedproxy.google (Di martedì 15 settembre 2020) Con piacere pubblichiamo questo articolo di Federico Musso, giovane studioso membro del comitato “3 Motivi per il No” attivo nella campagna per ilcostituzionale del prossimo 20 e 21 settembre. Dopo “NOstra”, dunque, presentiamo un altro gruppo impegnato per opporre alla riforma che taglia il numero dei parlamentari un appello a riscoprire il vero valore. A pochi giorni dalcostituzionale sul taglio dei parlamentari il risultato appare contendibile. (...) - Attualità /, ,costituzionale, Riduzione parlamentari, taglio dei parlamentari

