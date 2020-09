Referendum costituzionale del 2020 sul taglio dei parlamentari: come funziona e le ragioni del Sì e del No (Di martedì 15 settembre 2020) Il 20 e il 21 settembre 2020 si voterà per un Referendum costituzionale sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Si vota Sì o No e non è previsto il quorum Leggi su corriere (Di martedì 15 settembre 2020) Il 20 e il 21 settembresi voterà per unsulla riduzione di un terzo del numero deidi Camera e Senato. Si vota Sì o No e non è previsto il quorum

ItalyMFA : ??#Referendum2020??? Sei un elettore residente all’estero? ?La busta contenente la scheda votata deve pervenire al C… - Palazzo_Chigi : Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota per il referendum costituzionale sulle modifiche agli articoli 56, 57 e 5… - mariaederaM5S : Il primo motivo per cui votare Sì? LA COERENZA. Oggi e per i prossimi 4 giorni, vi racconterò brevemente le ragioni… - guerraundpace : RT @catirafaella: Ma il Pd che oggi spinge a votare Sì a questa pagliacciata di #referendum è lo stesso che nel 2016 avversava il referendu… - Comune_Pistoia : Elezioni regionali e referendum costituzionale: informazioni su tessere elettorali, aperture straordinarie dell'uff… -