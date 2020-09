Poste italiane | multa da 5 milioni | l' Antitrust | ' Pubblicità ingannevole sulle raccomandate'

(Di martedì 15 settembre 2020) da 5di euro per. L' ha inflitto auna sanzione che equivale al massimo consentito dalla legge anche se non deterrente in rapporto al fatturato del gruppo pari ...

RaiNews : Nel mirino la consegna delle lettere spesso non effettuata anche in presenza del destinatario - SkyTG24 : Antitrust, multa di 5 milioni a Poste italiane: “Servizio raccomandate è ingannevole” - repubblica : Mancata consegna di raccomandate: l'Antitrust multa Poste italiane - LuciaLaVita1 : RT @LaStampa: Mancata consegna di raccomandate: dall'Antitrust multa di 5 milioni a Poste italiane - Triplete12 : RT @SkyTG24: Antitrust, multa di 5 milioni a Poste italiane: “Servizio raccomandate è ingannevole” -

Ultime Notizie dalla rete : Poste italiane

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) italiana – quella che siamo abituati a chiamare “Antitrust” – ha multato Poste Italiane con una sanzione di 5 milioni di euro per la mancata ...L'Antitrust ha irrogato a Poste Italiane una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo consentito dalla legge anche se non deterrente in rapporto al fatturato del gruppo pari nel 2019 a 3,492 miliardi ...5 milioni di multa per Poste Italiane, il massimo consentito dalla legge. Lo ha deciso l'Antitrust, alla luce di un comportamento scorretto nella consegna delle raccomandate e nella promozione, ...