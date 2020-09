Nel suo locale droga, risse e assembramenti. Intervista a Davide Lacerenza, “un modello da seguire” (Di martedì 15 settembre 2020) Quando ci si domanda quali siano i modelli culturali di certi ragazzi oggi al centro della cronaca più triste e feroce, forse è il caso di osservare bene alcuni “miti” che sembrano di una brutta nicchia o laterali e invece hanno più seguaci di quelli che immaginiamo. Anche tra persone insospettabili. Davide Lacerenza, 55 anni, 200.000 follower su Instagram, ex fidanzato e attuale “socio” di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, è uno di questi. Ogni sera, dal suo locale “La Gintoneria” in quella Milano evoluta e europea, racconta attraverso video agghiaccianti le sue serate tra cavalle (così lui chiama le donne), la fidanzata ventenne Alessia che ride divertita, clienti esagitati ripresi mentre “sciabolano” champagne, personaggi su di giri, bestemmie, ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) Quando ci si domanda quali siano i modelli culturali di certi ragazzi oggi al centro della cronaca più triste e feroce, forse è il caso di osservare bene alcuni “miti” che sembrano di una brutta nicchia o laterali e invece hanno più seguaci di quelli che immaginiamo. Anche tra persone insospettabili., 55 anni, 200.000 follower su Instagram, ex fidanzato e attuale “socio” di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, è uno di questi. Ogni sera, dal suo“La Gintoneria” in quella Milano evoluta e europea, racconta attraverso video agghiaccianti le sue serate tra cavalle (così lui chiama le donne), la fidanzata ventenne Alessia che ride divertita, clienti esagitati ripresi mentre “sciabolano” champagne, personaggi su di giri, bestemmie, ...

