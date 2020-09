Inter, Asamoah verso la rescissione ma inspiegabilmente ancora in gruppo (Di martedì 15 settembre 2020) L’Inter pensa di proporre la rescissione del contratto che lega il club al ghanese Kwadwo Asamoah fino a giugno 2021. La notizia arriva nonostante il giocatore sia attualmente ancora a disposizione di mister Conte nel ritiro pre-campionato dei nerazzurri e apre a nuovi scenari finora nei neppure presi in considerazione dalle parti di Appiano. Asamoah, … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 15 settembre 2020) L’pensa di proporre ladel contratto che lega il club al ghanese Kwadwofino a giugno 2021. La notizia arriva nonostante il giocatore sia attualmentea disposizione di mister Conte nel ritiro pre-campionato dei nerazzurri e apre a nuovi scenari finora nei neppure presi in considerazione dalle parti di Appiano., … L'articolo

__fil_93 : Entrate: #Vidal, il titolare a sinistra(#Alonso?), la quarta punta e il sostituto di Godin. Uscite: #Dalbert,… - bianca_caimi : RT @NackaSkoglund89: Ma vi sembra normale che, con 5 mesi per piazzare esuberi, al 15 settembre l'Inter abbia in rosa Ranocchia, D'Ambrosio… - NackaSkoglund89 : RT @NackaSkoglund89: Ma vi sembra normale che, con 5 mesi per piazzare esuberi, al 15 settembre l'Inter abbia in rosa Ranocchia, D'Ambrosio… - Giuls1994 : RT @NackaSkoglund89: Ma vi sembra normale che, con 5 mesi per piazzare esuberi, al 15 settembre l'Inter abbia in rosa Ranocchia, D'Ambrosio… - Riserva75 : @buccinoalex Siamo a metà settembre e Vecino, JMario, Ranocchia, Dalbert ed Asamoah oltre Gagliardini e Candreva, s… -