Grande Fratello VIP 5 | lite tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi | A te non ti saluto | stro!

Patrizia De Blanck ha negato il saluto a Tommaso Zorzi appena entrati nella casa del Grande Fratello Vip 5, per via di un'intervista in cui l'aveva definita 'nobile decaduta'. Prima lite del Grande Fratello Vip 5 tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blank: la contessa infatti non ha per niente gradito l'essere stata definita dall'influencer 'nobile decaduta' nel corso di un'intervista al settimanale Chi. Quando circa quindici giorni fa era uscita l'intervista di Tommaso Zorzi al settimanale Chi era facile prevedere una reazione di Patrizia De Blanck: l'influencer parlando della contessa aveva detto "Lei ...

