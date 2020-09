Gazzetta | dialoghi continui tra Genoa e Napoli per il prestito di Luperto

(Di martedì 15 settembre 2020) Secondo quanto scrive ladello Sport, ilè in pressing sulper. I contatti tra i due club sono. Si pensa ad un, per il centrale partenopeo. Lui vuole più spazio, quello che finora, nella squadra di Gattuso, non ha ancora avuto. Queste le parole del quotidiano sportivo: “Ma il reparto arretrato potrebbe vedere anche due nuovi innesti dopo quello di Goldaniga, già rientrato da Sassuolo. Non a caso icolpersonoe si pensa a undel centrale, che cerca spazio“. L'articolo ilsta.

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta dialoghi

GonfiaLaRete

È il giocatore a entrare nei dettagli della questione attraverso l’account twitter aperto ai follower. "Colpa della quarantena" In un dialogo con un amico che lo prende in giro per l’apparizione in un ...Quanto agli appuntamenti in streaming, hanno funzionato benissimo quelli con solo l’autore sullo schermo, meno quelli del dialogo fra uno scrittore presente e uno a casa sua, lontano.«Ho accettato di candidarmi non per ambizione, ma per senso di responsabilità» La promessa: «Dopo un giunta chiusa al dialogo, noi coinvolgeremo i cittadini» «Il Movimento 5Stelle è l’unico partito ch ...