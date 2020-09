Esclusiva | Fazio-Verna-Izzillo | il Catanzaro batte tre colpi

(Di martedì 15 settembre 2020) Ilentra prepotentemente sul mercato e ha ormai chiuso treimportanti. In arrivo Pasquale, difensore in uscita dalla Juve Stabia, Lucae Nicolas, due centrocampisti che molto presto saranno a disposizione di Calabro. Trepronti, operazioni ormai ai dettagli. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Fazio

Cagliari News 24

Un uomo è morto e suo fratello è stato ferito lievemente a Olginate (Lecco). È tutto avvenuto all’ora di pranzo. Salvatore De Fazio, 47 anni, originario di Belcastro (Catanzaro), è stato raggiunto da ...Nuovo appello dei Comitati “Pendolari Sicilia – CIUFR” e “Cefalù-Quale ferrovia” ai Presidenti della Repubblica, Sergio Mattarella e del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ma anche ai Ministri co ...Il Cagliari guarda di nuovo alla Roma, dove mister Di Francesco è di casa. Il nuovo nome per la difesa è quello di Federico Fazio che, esattamente come Juan Jesus, vecchio pallino dei rossoblu, sarebb ...