Eleonora Gaggero: «Con un clic si può rovinare una vita» (Di martedì 15 settembre 2020) Un'infanzia sotto i riflettori, come stellina Disney di Alex & co., un'adolescenza da attrice e scrittrice di romanzi e i suoi primi diciotto anni culminati nell'iscrizione alla Iulm, per avere sempre pronto un piano b. Crescere sul set ha tolto parecchia timidezza a Eleonora Gaggero e le ha consentito di «maturare prima degli altri, avere rispetto per il lavoro e per gli adulti in modo diverso dai miei coetanei». Proprio per i suoi coetanei ha voluto interpretare Federica, ragazza vittima del revenge porn (la diffusione non autorizzata sul web di immagini e/o video privati a sfondo sessuale a scopi vendicativi) nel corto intitolato, appunto, Revenge Porn e diretto da Diego Botta. Disponibile su Rai Play, è stato appena presentato alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia: «Che felicità prendere parte ad un festival che era impensabile anche solo un mese fa».

