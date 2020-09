Calciomercato Napoli, per la fascia Giuntoli ha già pronto un nome: Deulofeu torna in A (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo tre anni in Premier le strade di Gerard Deulofeu e della Serie A si potrebbero incontrare nuovamente grazie all’interesse sempre vivo del ds Giuntoli per il fantasista spagnolo. Il dirigente azzurro infatti avrebbe pensato all’ex Milan proprio per rinforzare il reparto avanzato, alla ricerca di volti nuovi nelle zone esterne. Il talentino di scuola … L'articolo Calciomercato Napoli, per la fascia Giuntoli ha già pronto un nome: Deulofeu torna in A Leggi su dailynews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo tre anni in Premier le strade di Gerarde della Serie A si potrebbero incontrare nuovamente grazie all’interesse sempre vivo del dsper il fantasista spagnolo. Il dirigente azzurro infatti avrebbe pensato all’ex Milan proprio per rinforzare il reparto avanzato, alla ricerca di volti nuovi nelle zone esterne. Il talentino di scuola … L'articolo, per laha giàunin A

Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - Lopez92Paul : RT @tempoweb: La #Roma si scatena sul mercato: #Milik si avvicina, blitz per #Kumbulla #calciomercato #Dzeko #Juventus #iltempoquotidiano… - SimoneGuadagnoo : RT @claudioruss: L'inizio del campionato di #SerieA si avvicina, ed il #Napoli dovrà presto presentare la prima lista - modificabile sino a… -