Argentina | pugile dilettante uccide la compagna incinta di 4 mesi

(Di martedì 15 settembre 2020)a pugni ladi 4Unavrebbe picchiato ripetutamente ladi 4fino a produrle le lesioni gravi che l’hanno condotta alla morte. Un terribile femminicidio avvenuto a Buenos Aires,. La vittima, Micaela Sabrina Zalazar, domenica 13 settembre è stata ricoverata all’ospedale Julio de Vedia con una forte emorragia e la milza rotta. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, sarebbe stato il compagno 25enne Renzo Pancera a ridurre la donna in quel modo. Lunedì 14 settembre Micaela è morta. Il procuratore Luis Carcagno ha avviato le ...

Un pugile dilettante avrebbe picchiato ripetutamente la compagna incinta di 4 mesi fino a produrle le lesioni gravi che l’hanno condotta alla morte. Un terribile femminicidio avvenuto a Buenos Aires, ...La donna incinta uccisa ha ricevuto soccorso in un ospedale di Buenos Aires, capitale dell’Argentina. Ma le lesioni riscontrate ... di tutto sembra proprio essere il suo compagno, un pugile dilettante ...Tragedia in Argentina dove un ragazzo ha ucciso a pugni l’ex fidanzata incinta di cinque mesi e madre di due suoi figli nati durante la loro relazione iniziata nel 2012. Arrestato e condotto in ...