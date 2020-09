#15/9/2020 Ippicanews (Di martedì 15 settembre 2020) OGGI - Ore 19 TQQ a Roma, g, 8ª corsa, m. 1600 aw, Rapporto di scuderia: 7-8. Favoriti: . Sorprese: . Inizio convegno alle 15. Corse anche a Treviso, t, 15.40,, S. Giovanni Teatino, t, 15.50,, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) OGGI - Ore 19 TQQ a Roma, g, 8ª corsa, m. 1600 aw, Rapporto di scuderia: 7-8. Favoriti: . Sorprese: . Inizio convegno alle 15. Corse anche a Treviso, t, 15.40,, S. Giovanni Teatino, t, 15.50,, ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #15 2020 Asia: Adb, economie emergenti scivoleranno in recessione per la prima volta da sei decenni

Manila, 15 set 05:57 - (Agenzia Nova) - Il bilancio complessivo della crescita delle economie asiatiche emergenti scivolerà in territorio negativo nel 2020, per la prima volta da oltre sessant’anni. L ...

Coronavirus: parte sul piazzale della Protezione Civile a Ventimiglia il tampone in modalità 'drive through'

Il fine è quello di poter gestire velocemente le segnalazioni di casi sospetti, anche a seguito dell'apertura delle scuole, e poter avviare una rete di controlli mirati, su richiesta volontaria, per p ...

Che cosa faranno Leonardo, Eni, Enel, Tim e non solo sullo smart working

Sarà questa la parola chiave, professionalmente parlando, dei mesi a venire. Il Covid-19, lo stato di emergenza fino al 15 ottobre e la ripresa delle scuole tra tanta incertezza e alti rischi di lungh ...

Manila, 15 set 05:57 - (Agenzia Nova) - Il bilancio complessivo della crescita delle economie asiatiche emergenti scivolerà in territorio negativo nel 2020, per la prima volta da oltre sessant’anni. L ...Il fine è quello di poter gestire velocemente le segnalazioni di casi sospetti, anche a seguito dell'apertura delle scuole, e poter avviare una rete di controlli mirati, su richiesta volontaria, per p ...Sarà questa la parola chiave, professionalmente parlando, dei mesi a venire. Il Covid-19, lo stato di emergenza fino al 15 ottobre e la ripresa delle scuole tra tanta incertezza e alti rischi di lungh ...