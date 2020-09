Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBREORE 11:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO TRAFFICO SCORREVOLE E REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA ALTEZZA CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI APRILIA SEMPRE CODE SULLA VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA TOR LUPARA STESSA SITUZIONE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO A PER GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI ANCORA CHIUSA LA STAZIONE PONTE LUNGO I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE RICORDIAMO CHE RIMANE ANCORA CHIUSA LA LINEACENTOCELLE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA DEVIATE ANCHE ALCUNE LINEE BUS PER I CANTIERI ATTIVI FINO A GIOVEDÌ, CANTIERE NOTTURNO ...